EU will "Diktatur" keine Finanzmittel geben

Jourova kritisierte die Maßnahmen der rechtsnationalistischen Regierung in Warschau im Justizbereich scharf: "Wir sehen eine systematische Abschaffung der Rechtsstaatlichkeit in Polen, weil das Machtgleichgewicht zwischen Judikative und Exekutive zerstört wird."

Kommissarin: "Wir müssen über harte Schritte nachdenken"

Zur Sprache kommen müsse nun die "Einhaltung von Grundrechten und rechtsstaatlichen Prinzipien als Bedingungen dafür, dass ein EU- Staat Geld vom europäischen Steuerzahler bekommt", sagte die tschechische Kommissarin. Es gehe dabei nicht um laufende Gelder, sondern erst um die Mittel der nächsten Förderperiode, die im Jahr 2021 beginnt.

Da das von der EU- Kommission eingeleitete Rechtsstaatsverfahren voraussichtlich keine Sanktionen haben werde, müssten neue Druckmittel erwogen werden: "Der Entzug von Fördergeldern ist ein harter Schritt, aber wir müssen über harte Schritte nachdenken", sagte Jourova.

Präsident Duda droht fordert Änderungen und droht mit Veto

Nach tagelanger harscher Kritik aus dem Ausland hat sich nun auch der polnische Präsident Andrzej Duda eingeschaltet. Er droht mit einem Veto, sollte die Vorlage nicht geändert werden. Nachdem das Gesetzespaket in erster Lesung im Parlament abgesegnet worden war, ist eine Debatte vor der zweiten und entscheidenden Lesung in der Nacht auf Mittwoch abgebrochen worden. Zuvor war es zu einem heftigen Streit zwischen Oppositionsabgeordneten und dem Chef der regierenden PiS gekommen. Jaroslaw Kaczynski geriet außer sich, als sich Abgeordnete bei ihrer Kritik an der geplanten Justizreform auf seinen Zwilligsbruder, den bei einem Flugzeugabsturz getöteten damaligen Präsidenten Lech Kaczynski, beriefen.

Polens Präsident Andrzej Duda Foto: AFP

Kaczynski an Opposition: "Ihr habt meinen Bruder ermordet"

"Wischen Sie sich nicht Ihre Verrätermäuler am Namen meines in heiliger Erinnerung bleibenden Bruders ab", rief der PiS- Chef in der Nacht auf Mittwoch. "Sie haben ihn zerstört, ermordet. Sie sind Schurken", beschimpfte er die Opposition. Als eine Abgeordnete darauf antworten wollte, brachte Kaczynski sie mit den Worten "Hau ab!" zum Schweigen. Wenige Minuten später verkündete der Vize- Präsident des Abgeordnetenhauses, dass die Debatte unterbrochen und am Mittwoch fortgesetzt werde.

PiS-Chef Kaczynski während der emotionalen Debatte im polnischen Sejm Foto: EPA

In mehreren polnischen Städten gingen am Dienstagabend wieder Tausende Menschen auf die Straßen, um gegen das Vorhaben zu demonstrieren.