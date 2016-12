EU und Deutschland einigen sich auf Pkw- Maut

Bulc sagte, es gebe keine Ungleichbehandlung für EU- Bürger. Ziel sei, nicht aufgrund der Staatszugehörigkeit diskriminiert zu werden. Es werde auch keine 1:1- Steuerentlastung für deutsche Bürger wegen der Maut geben. Dobrindt sagte, die "Maut kommt". Es werde "keine Mehrbelastung für inländische Autofahrer geben".

Vignette für Ausländer ab 2,50 Euro

Künftig werde jeder, der die Autobahn benütze, einen "angemessenen Beitrag leisten". Für die Vignette werde es künftig fünf statt drei Stufen geben. Eine Zehn- Tages- Maut soll je nach Fahrzeugeigenschaften 2,50 Euro, 4 Euro, 8 Euro, 14 Euro oder 20 Euro kosten. Im geltenden Mautgesetz sind es 5, 10 und 15 Euro.

Einnahmen von rund 500 Millionen Euro werden erwartet

Zudem sollen Pkw- Halter in Deutschland mit besonders umweltschonenden Autos stärker entlastet werden, wenn sie wie von Dobrindt geplant die Maut- Gebühren über die Kfz- Steuer zurückerhalten. Für Pkw der Abgasnorm Euro- 6 sollen sich die Entlastungen auf rund 100 Mio. Euro belaufen. Angesichts der Kombination aus erwarteten Mehreinnahmen bei den Kurzzeitvignetten, der Entlastung für die schadstoffarmen Pkw und dem weiter gestiegenen Verkehrsaufkommen ausländischer Fahrzeuge bliebe die Prognose für Einnahmen von netto rund 500 Mio. Euro pro Jahr bestehen, hieß es.

Einigung für Leichtfried ein "fauler Kompromiss"

Österreich sieht die Einigung dagegen kritisch. Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) hat die Einigung zwischen der EU- Kommission und Deutschland auf die Pkw- Maut als "faulen Kompromiss" kritisiert. Im Gespräch mit der APA sagte er am Donnerstag in Brüssel, "jetzt ist die Diskriminierung ein bisschen mehr verschleiert" als vorher, "aber sie ist da".

Es habe sich nicht viel gegenüber dem ersten Vorschlag geändert. Er werde sich den Wortlaut der Einigung aber erst genau ansehen müssen. Auf die Frage, ob Österreich vor den EuGH ziehen werde, sagte Leichtfried, man werde jetzt einmal das Papier analysieren. Er habe beim Verkehrsrat mit seinen Kollegen aus Belgien, den Niederlanden und Polen gesprochen, die ebenfalls betroffen seien. Es werde ein Treffen dieser Länder zu dieser Problematik geben.

Auf Konfrontationskurs: Verkehrsminister Leichtfried (li.) und sein deutscher Amtskollege Dobrindt Foto: APA/ROLAND SCHLAGER, APA/AFP/EMMANUEL DUNAND, dpa

Niederlande wollen gegen Maut klagen

Indes hat die Niederlande angekündigt, gegen die Einführung der Pkw- Maut in Deutschland klagen zu wollen. Das sagte Verkehrsministerin Melanie Schultz van Haegen am Donnerstagabend in Brüssel der niederländischen Nachrichtenagentur ANP. Auch wenn die EU- Kommission den Plänen zustimme, würden die Nachbarländer Deutschlands vor Gericht ziehen.

Nach ihren Worten ist auch Österreich mit dabei. Belgien und Dänemark würden sich möglicherweise der Klage ebenso anschließen, sagte die Ministerin. Die Mautpläne nannte Schultz besorgniserregend. "Diese Sorgen können nur ausgeräumt werden, wenn die Maut nicht eingeführt wird."

Möglicher Start nach Bundestagswahl 2017

Wann die Maut tatsächlich kommt, beantwortete Dobrindt damit, dass er erst jetzt ins parlamentarische Verfahren gehe. Nach Abschluss der Beratungen und einer positiven Entscheidung des deutschen Bundestags beginne die Ausschreibung des Maut- Systems.Dobrindt rechnet mit einem möglichen Start der Maut erst nach der Bundestagswahl 2017. Die Maut hätte eigentlich schon Anfang 2016 starten sollen, lag aber bisher auf Eis, weil die Brüsseler Behörde wegen der Pläne ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet und Deutschland vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) verklagt hatte.