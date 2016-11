EU sucht Alternativen zu Flüchtlingsaufteilung

Eigentlich hatten sich die EU- Staaten im Vorjahr mit qualifizierter Mehrheit auf die Verteilung von 160.000 Flüchtlingen aus Griechenland und Italien geeinigt. Viele osteuropäische Staaten lehnen aber eine verpflichtende Aufnahme von Asylwerbern kategorisch ab. Sie argumentieren, dass eine Verteilung nur "freiwillig" erfolgen könne, denn die Mehrzahl der Flüchtlinge würden in Ländern wie Deutschland, Österreich oder Schweden leben wollen.

Slowakischer Vorschlag erster Schritt in richtige Richtung?

Der Alternativvorschlag der slowakischen Regierung sieht unter anderem vor, dass Mitgliedsstaaten statt der Aufnahme von Flüchtlingen andere Leistungen wie die Entsendung von Grenzschützern oder finanzielle Zahlungen erbringen können. Das sehr vage gehaltene zweiseitige Diskussionspapier lässt jedoch mehrere Fragen offen, die wohl noch länger diskutiert werden müssen.

Für die Zusammenführung der verschiedenen auf dem Tisch liegenden Konzepte und Beschlüsse zur Lösung der Lastenteilung in der Flüchtlingsfrage wird sich Sobotka zufolge künftig eine kleine Arbeitsgruppe kümmern. Der Mehrheitsbeschluss zur Umsiedelung und Umverteilung von Flüchtlingen würde angesichts eines unwirksamen Dublin- und Schengensystems "immer wieder infrage gestellt", sagte Sobotka. Der Vorschlag sei bei der "intensiven Diskussion" am Donnerstagabend "natürlich auch sehr unterschiedlich bewertet worden". Nach dem Dublin- System sind die Ersteinreiseländer, das heißt vielfach Italien oder Griechenland, für die Asylverfahren zuständig.

Foto: AP/Roland Zak, APA/Robert Jäger

De Maiziere: "Jeder muss gewissen Anteil aufnehmen"

Bereits vor Beginn des EU- Innenrats in Brüssel hatte der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere erklärt, dass es "klar ist, dass ein Minimum von gemeinsamer Solidarität auch darin zum Ausdruck kommen muss, dass jeder Staat einen gewissen Anteil an Flüchtlingen auch tatsächlich aufnehmen muss". Darüber hinaus könnten die Staaten dann in unterschiedlicher Weise Solidaritätsleistungen erbringen.

Deutschlands Innenminister De Maiziere: "Jeder muss einen Anteil an Flüchtlingen aufnehmen." Foto: APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Zurückhaltend äußerte sich auch EU- Kommissar Dimitris Avramopoulos zu dem Vorschlag. "Es ist der Augenblick für jeden gekommen, zu verstehen, dass wir meinen, was wir sagen, wenn wir über Solidarität reden. Wir bauen an diesem Konzept", so Avramopoulos. Es gebe mehrere Vorschläge, "wir glauben nicht, dass es einen einzigen Weg geben kann".

Die EU-Kommissare Julian King (links) und Dimitris Avramopoulos beim Innenministerrat Foto: AFP

Das Thema der "effektiven Solidarität" wird die 28- EU- Länder weiter beschäftigen. Die nächsten Schritte in der Flüchtlingsdebatte sollen laut einer EU- Kommissionssprecherin im Dezember erfolgen. Zuerst werde der EU- Innenministerrat weiter dazu beraten, eine Woche später werde auch der EU- Gipfel Mitte Dezember darauf zurückkommen.