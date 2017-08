EU- Studie: Bulgaren sind die faulsten Europäer

Sport ist Mord - das könnte das nationale Lebensmotto von Bulgarien sein. Vier von fünf Einwohnern (78 %) gaben in einer Umfrage der EU- Kommission an, überhaupt nie Sport zu treiben. Auch in Malta (75 %) und Portugal (64 %) leben viele Sportmuffel. In Österreich verweigert dagegen "nur" jeder Vierte körperliche Betätigung. Am liebsten sporteln die Schweden - neun von zehn Befragten gaben an, etwas für ihre Fitness zu tun.