EU soll Hälfte der Kosten für Grenzzaun übernehmen

"Wenn wir über europäische Solidarität reden, dann müssen wir auch über den Grenzschutz reden und dann muss Solidarität auch in der Praxis gelebt werden", befand Lazar. "Infolgedessen muss sich die Union an den Kosten beteiligen."

Staatskanzleiminister Janos Lazar im ungarischen Parlament Foto: AFP

Grenzzaun im Herbst 2015 errichtet

Ungarn hatte den Grenzzaun im Herbst 2015 an den Grenzen zu Serbien und Kroatien errichtet. Kurzfristig hatte die rechtsnationale Budapester Regierung damit die Flüchtlingswanderungen auf der sogenannten Balkanroute in andere Länder der Region umgelenkt. Später wurde der Migrationsweg durch Südosteuropa infolge einer Abmachung zwischen der EU und der Türkei sowie durch Grenzschließungen in Mazedonien und Serbien weitgehend blockiert.

Arbeiten am Grenzzaun im Süden Ungarns im Jahr 2015 Foto: APA/EPA/ZOLTAN GERGELY KELEMAN

Der Grenzzaun spielt in Orbans Abschottungspolitik gegenüber Flüchtlingen eine zentrale symbolische Rolle. Erst am Mittwoch gab die Regierung in Budapest bekannt, dass der seit September 2015 andauernde "Migrationsnotstand" bis März 2018 um weitere sechs Monate verlängert worden sei .

Derzeit zehn illegale Grenzübertritte pro Tag

Derzeit überwinden durchschnittlich zehn Flüchtlinge am Tag den Grenzzaun. Die meisten von ihnen werden aufgegriffen und über die Grenze nach Serbien abgeschoben. Maximal zehn Asylsuchende am Tag werden in zwei sogenannte "Transitzonen" unmittelbar an der serbische Grenze eingelassen. Dort werden sie bis zum Abschluss ihres Verfahrens praktisch interniert. Argumentiert wird der Notstand allerdings mit der drohenden Terrorgefahr, die durch die unkontrollierte Masseneinwanderung steige.