EU- Parlament für Einfrieren der Türkei- Gespräche

Angesichts des zunehmenden autoritären Kurses des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan setzt das EU- Parlament ein starkes Zeichen. In einer am Donnerstag in Straßburg verabschiedeten Resolution sprachen sich die Abgeordneten mit einer klaren Mehrheit für das vorläufige Einfrieren der EU- Beitrittsgespräche mit der Türkei aus. Erdogan will dem Votum keinerlei Bedeutung beimessen.