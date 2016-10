EU kündigt Nothilfeplan für Aleppo an

Die EU will in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen "lebensrettende Unterstützung für die Zivilisten" in den von den syrischen Rebellen kontrollierten Ostteil Aleppos bringen, teilten die EU- Außenbeauftragte Federica Mogherini und der EU- Kommissar für humanitäre Hilfe, Christos Stylianides, mit. Gleichzeitig sollen Verletzte und Kranke aus den Rebellenvierteln zur Behandlung evakuiert werden, insbesondere Frauen, Kinder und Ältere.

Die EU rief die Konfliktparteien dazu auf, die nötige Erlaubnis für die Hilfen zu gewähren. Sie werde "in den nächsten Stunden und Tagen intensiv darauf hinarbeiten". Für die Hilfslieferungen und Evakuierungen sollen demnach allein die humanitären Organisationen zuständig sein. Die Vereinten Nationen seien ebenfalls mit im Boot.

Foto: APA/AFP/THAER MOHAMMED

250.000 Menschen eingeschlossen

Rund 250.000 Menschen sind seit einer neuen Offensive der syrischen Armee im Ostteil Aleppos eingeschlossen. Sie sind täglichen syrischen und russischen Luftangriffen ausgesetzt, dabei wurden auch immer wieder Krankenhäuser getroffen. Der UN- Nothilfekoordinator Stephen O'Brien sagte am Sonntag, die Menschen im belagerten Teil der einstigen syrischen Wirtschaftsmetropole seien einer "unvorstellbaren Grausamkeit" ausgesetzt.

Nach massiven russischen Luftangriffen in der Nacht auf Sonntag hat die syrische Armee unterdessen ihren Vormarsch in der umkämpften Großstadt fortgesetzt. Die Regierungstruppen seien mit Unterstützung der russischen Luftwaffe bis an die Grenze des von Rebellen kontrollierten nördlichen Viertels Al- Halak vorgestoßen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Foto: Associated Press

Das UN- Büro für humanitäre Hilfe sprach sich dafür aus, zumindest Kranke und Verletzte in Sicherheit zu bringen. Ein AFP- Reporter meldete aus Aleppo anhaltende nächtliche Luftangriffe auf die Stadtteile Bustan al- Basha, Sachur und Suleiman al- Halabi. In den drei Stadtteilen lieferten sich Armee und Rebellen am Sonntag laut Angaben der Beobachtungsstelle weiter heftige Kämpfe. Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle beruft sich auf Informanten vor Ort, ihre Angaben sind von unabhängiger Seite schwer zu überprüfen.