EU- Kommission setzt Polen Ein- Monats- Frist

Die EU- Kommission hat Polen angesichts der "schweren negativen Auswirkungen auf die Unabhängigkeit der Justiz" eine Ein- Monats- Frist zur Behebung gegeben. Die Drohung mit Artikel 7 - also dem Stimmrechtsentzug - bleibe aufrecht, erklärte der Vizepräsident der EU- Kommission Frans Timmermans am Mittwoch in Brüssel.