EU- Kommission gibt Widerstand offenbar auf

Noch vor einem Monat verkündete die EU- Kommission, Deutschland wegen der Pkw- Maut zu verklagen. Nun scheint sich in dem Streit eine überraschende Verständigung zwischen der EU- Kommission und dem deutschen Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und eine Einigung anzubahnen. In Verhandlungen hätten beide Seiten "sehr weitreichende Fortschritte" erzielt, sagte am Donnerstagabend eine Sprecherin der Kommission in Brüssel.