ETA kündigt für Samstag komplette Entwaffnung an

Die baskische Untergrundorganisation ETA hat für Samstag ihre vollständige Entwaffnung angekündigt. Sie werde alle Waffen an Vertreter der "baskischen Zivilgesellschaft" übergeben, heißt es in einem in der Nacht auf Freitag von der BBC veröffentlichten ETA- Schreiben. Die spanische Regierung zeigte sich unbeeindruckt, sprach von "substanzlosem Propagandafeuerwerk" und pochte auf eine komplette Auflösung der ETA.