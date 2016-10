Essen: "Horror- Clown" sticht bei Zombie- Walk zu

Mit einem Verletzten hat am Montagabend eine Halloween- Veranstaltung in Deutschland geendet. Laut Angaben der "Bild"- Zeitung habe ein sogenannter Horror- Clown beim Zombie- Walk in der Stadt Essen einen 16- Jährigen niedergestochen. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Täter ist flüchtig.