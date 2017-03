Essen: Anschlag auf Einkaufszentrum vereitelt

Foto: APA/dpa/Bernd Thissen

"Um eine mögliche Gefährdung der Besucher auszuschließen, werden diese weder in die Verkaufshallen, noch in die Parkgarage gelangen können", hieß es in einer ersten Mitteilung, die von der Essener Polizei um 7.42 Uhr veröffentlicht wurde. Auch der U- Bahn- Zugang zum Einkaufszentrum wurde abgesperrt. "Wir sind weiter mit vielen Beamten vor Ort", sagte der Sprecher. "Es handelt sich um einen Großeinsatz. Neben den Absperrungen sind wir im Gebäude auch mit Hunden im Einsatz."

Das Einkaufszentrum Limbecker Platz wurde von der Polizei abgeriegelt. Foto: APA/dpa/Bernd Thissen

TV- Sender: Auftrag zu Selbstmordattentat kam vom IS

Laut einer Meldung der "Bild" stammen die Hinweise auf einen drohenden Anschlag aus Geheimdienstkreisen. Demnach sei vor mehreren Selbstmordattentätern gewarnt worden, die das Einkaufszentrum mutmaßlich mit Bomben angreifen wollten. Namen der möglichen Terroristen seien nicht bekannt.

Den "Auftrag" zum Angriff auf den Limbecker Platz soll die Terrormiliz Islamischer Staat gegeben haben. Dies berichtet der Sender WDR. Demnach soll eine Person im Ausland mit Bezug zum IS sogar Bombenbaupläne über das Internet verschickt haben.

Bürgertelefon eingerichtet

Die Polizei richtete ein Bürgertelefon unter der Nummer 0201/8291055 ein. "Bei dem Bürgertelefon haben sich viele Menschen gemeldet, wir hatten mehrere Hundert Anrufe", sagte der Polizeisprecher zu Mittag. "Unter ihnen waren Anrainer, Besitzer von Geschäften in der Nähe sowie Besucher."

Foto: APA/dpa/Bernd Thissen

Das Einkaufszentrum ist laut eigenen Angaben mit mehr als 200 Geschäften und 70.000 Quadratmetern Verkaufsfläche eines der größten innerstädtischen Einkaufszentren Deutschlands.