"Es ist krankhaft, was Marcel H. gemacht hat"

Was genau vorgefallen ist, weiß noch niemand. Marcel H. ist zwar gefasst, aber bevor die Hintergründe geklärt sind, kommt Herne nicht zur Ruhe. Schockiert und hilflos wartet die Bevölkerung auf Informationen.

Foto: AFP, AP

Leiche in Wohnung

Sedanstraße, Herne. Wohnhäuser aus der Gründerzeit ragen aus der Dunkelheit auf. Eines davon, ein hellbeiges, wird am späten Donnerstagabend von einem Scheinwerfer der Feuerwehr grell angestrahlt. Dort ist im ersten Stock etwas Schreckliches passiert: In einer Wohnung hat es einen Brand gegeben, eine männliche Leiche wurde gefunden. Anfangs war sogar von zwei Leichen die Rede gewesen. Und was alles noch schlimmer macht: Vielleicht war es kein gewöhnlicher Brand, vielleicht war es ein neues Verbrechen.

In diesem Gebäude befindet sich die Wohnung, in der eine weitere Leiche lag. Foto: AP

Mitarbeiter der Spurensicherung Foto: EPA

"Ich bin der Gesuchte"

Denn im "Thessaloniki Grill" in der benachbarten Bismarckstraße, keine 300 Meter von dem Brandort entfernt, war gegen 20.30 Uhr Marcel H. hereingekommen. "Ich bin der Gesuchte", verkündete er. "Bitte rufen Sie die Polizei." Wenig später ließ sich der 19- Jährige widerstandslos festnehmen. Die Beamten dürften zunächst wohl Erleichterung verspürt haben: Endlich, nach drei Tagen, hat sich der mutmaßliche Kindermörder gestellt.

Foto: AP

Bub bestialisch ermordet

Der als Einzelgänger geltende Kampfsportler steht im dringenden Verdacht, am Montagabend im Keller eines Reihenhauses in Herne seinen Nachbarsbuben Jaden mit 40 Messerstichen getötet zu haben. Anschließend verlor sich die Spur des 19- Jährigen, der sich mit seiner Tat im sogenannten Darknet, einem abgeschotteten Bereich des Internets , gebrüstet haben soll. Ein Großaufgebot an Beamten sowie Spürhunde und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz, der am Donnerstagabend in dem Schnellimbiss endete.

Foto: AP

Polizei vorerst noch wortkarg

Doch schon kurz nach der Festnahme von Marcel H. wurde klar: Das war noch nicht alles. Denn der junge Mann wies die Polizisten sofort auf den Brand in der benachbarten Straße hin, wo sie in einer Wohnung eine weitere männliche Leiche entdeckten. Um wen es sich bei dem Todesopfer handelt, ist noch unklar. Ein Polizeisprecher sagte am Freitagvormittag lediglich, dass es sich um einen Mann Anfang 20 handle. Genaueres würde bei der Pressekonferenz bekannt gegeben.

"Krankhaft, was er gemacht hat"

Zahlreiche Anrainer sind geschockt und warten nun auf Details. Was empfinden sie? "Erleichterung", sagt eine 34 Jahre alte Frau am Freitagvormittag. Dann fügt sie hinzu: "Mich macht es traurig, dass es der Mörder überhaupt geschafft hat, drei Tage nicht gefunden zu werden." Eine andere Frau aus der Umgebung sagt: "Man hat Angst um die eigenen Kinder. Er hat das Leben der Eltern zerstört. Es ist krankhaft, was er gemacht hat. Es fehlen einem die Worte." Ein Mann, 44 Jahre alt, stimmt ihr zu: "Man traut sich ja schon gar nicht mehr, die Kinder alleine rauszulassen."

Kerzen, Rosen und Teddybären vor dem Haus, in dem der kleine Jaden ermordet wurde Foto: EPA