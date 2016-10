Erster Horror- Clown in Deutschland festgenommen

Wie die "Bild" berichtet, waren die Frau und ihre Tochter am Samstagabend auf einer Halloween- Party. Als die beiden vor ihrer Wohnung aus dem Auto stiegen, erschreckte sie plötzlich der als Horror- Clown verkleidete Mann.

Zufällig beobachtete eine Polizeistreife die Clown- Attacke und nahm den Mann sofort fest. Es handelt sich dabei um einen 23- jährigen Energie- Elektroniker. Er wurde wegen Störung des öffentlichen Friedens angezeigt. Ihm drohen bis zu drei Jahre Haft.

Clown durch Messer- Attacke verletzt

Dass ein Clown- Angriff auch für den Maskierten selbst ein böses Ende haben kann, zeigt ein Fall aus Berlin: Dort verletzte ein 14- Jähriger einen Verkleideten, der ihn zuvor mit einem Hammer erschreckt hatte, mit einem Messer. Später stellte sich heraus, dass sich die beiden kannten. Der 14- Jährige wurde vorläufig festgenommen, dann aber seinen Eltern übergeben. Die Polizei betont in diesem Zusammenhang, von Selbstjustiz unbedingt abzulassen.

Heimische Exekutive warnt vor strafrechtlichen Folgen

Auch in Österreich warnt die Polizei vor den strafrechtlichen Folgen einer Clown- Attacke. Es sei zwar grundsätzlich nicht verboten, sich verkleidet in der Öffentlichkeit zu zeigen. Anders sehe das allerdings aus, wenn Leute so erschreckt werden, sodass sie zum Beispiel ein Fahrzeug verreißen oder vom Gehsteig springen. Die Palette der möglichen Delikte reicht von einer einfachen Verwaltungsübertretung (Lärmerregung oder Ordnungsstörung) bis hin zu Straftaten wie etwa einer Gefährdung der körperlichen Sicherheit, einer Nötigung oder einer gefährlichen Drohung.

Bereits drei Ermittlungsverfahren bekannt

Derzeit sind bereits drei Ermittlungsverfahren gegen Grusel- Clowns bekannt: Am Samstag war im Salzbuger Hallein- Burgfried ein 14- Jähriger von einem Maskierten vom Rad gestoßen worden. Der Bub erlitt Abschürfungen, seine Eltern erstatteten Anzeige.

In Kärnten wird gleich in zwei Fällen ermittelt: Am Sonntag wurde eine 16- Jährige beim Joggen von einem Verkleideten erschreckt. Die junge Frau kam dadurch zu Sturz und fiel über eine Böschung. Sie musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Noch am selben Abend bedrohte ein Grusel- Clown eine Spaziergängerin in Feldkirchen. Danach lief er davon. Die Exekutive hat Ermittlungen wegen gefährlicher Drohung eingeleitet.

Diese Horror-Clowns wurden in Österreich gesichtet. Foto: Facebook.com/Clown Warnungen Niederösterreich

Die Serie vermeintlich lustiger Clown- Attacken reißt trotz ernstzunehmender strafrechtlicher Folgen auch in Österreich nicht ab. Mittlerweile werden täglich gleich mehrere Fälle bekannt. Auf Facebook wurden bereits zahlreiche Seiten ins Leben gerufen, die vor Grusel- Clowns warnen.