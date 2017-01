Erneut Tote bei Gefängnisrevolte in Brasilien

Fünf Tage nach einem Gefängnisaufstand in Brasilien, bei dem 56 Menschen starben, sind am Freitag erneut 33 Insassen einer Haftanstalt getötet worden. Laut Behördenangaben wurden in der Früh in einer Haftanstalt in Boa Vista, der Hauptstadt des Bundesstaats Roraima, 33 Tote gefunden. Die Lage sei wieder "unter Kontrolle", teilte die Regionalregierung mit, die Opferzahl könne aber noch steigen.