Erneut schweres Erdbeben in Mittelitalien

Ein schweres Erdbeben hat am Mittwochabend um exakt 19.11 Uhr Mittelitalien erschüttert. Das Epizentrum des Bebens lag in der Provinz Macerata in der Adria- Region Marken. Das Beben mit einer Stärke von 5,4 war in fünf italienischen Regionen sowie in der Hauptstadt Rom deutlich zu spüren. Zunächst war die Stärke des Erdbebens sogar mit 6,0 angegeben worden. Der Zivilschutz teilte um 21 Uhr mit, dass bisher weder Todesopfer noch Verletzte gemeldet worden seien.