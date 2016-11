Erfinder des Big Mac mit 98 Jahren gestorben

Er war ein Fast- Food- Pionier: Michael "Jim" Delligatti erfand vor fast einem halben Jahrhundert den Big Mac, den weltweit populären doppelstöckigen Cheeseburger. Nun ist Delligatti im Alter von 98 Jahren in seinem Haus in einem Vorort von Pittsburgh im US- Bundesstaat Ohio gestorben, wie seine Familie am Mittwoch mitteilte.