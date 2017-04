Erdogan weist Wahlbeobachter- Kritik zurück

Nach seinem umstrittenen Sieg beim Referendum in der Türkei hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan ebenso wie die türkische Regierung jede Kritik der internationalen Wahlbeobachter scharf zurückgewiesen. "Dieses Land hat so demokratische Wahlen durchgeführt, wie sie kein einziges Land im Westen je erlebt hat", sagte Erdogan am Montagabend in einer kämpferischen Ansprache vor dem Präsidentenpalast in Ankara.