Erdogan: "Warum verstecken Sie Terroristen?"

"Frau Merkel, warum verstecken Sie Terroristen in Ihrem Land? (...) Warum tun Sie nichts?", sagte er in dem Interview am Montagabend. Den deutschen Behörden warf Erdogan vor, auf Informationen der Türkei zu insgesamt rund 4500 Terrorverdächtigen nicht zu reagieren und sagte dann: "Frau Merkel, Sie unterstützen Terroristen!"

Merkel stieg nicht auf Provokation ein

Merkel hat sich durch Erdogans Aussagen nicht provozieren lassen. Regierungssprecher Steffen Seibert bezeichnete Erdogans Vorwürfe noch am Montagabend als "erkennbar abwegig. Die Bundeskanzlerin hat nicht die Absicht, sich am Wettlauf der Provokationen zu beteiligen. Sie macht das nicht mit."

Erdogan hatte bereits Anfang März die deutschen Behörden beschuldigt, den "Terrorismus" in der Türkei zu unterstützen. Damals äußerte er sich im Zusammenhang mit dem Streit zwischen Berlin und Ankara um die Inhaftierung des deutsch- türkischen Journalisten Deniz Yücel. Erdogan warf Yücel Spionage für Deutschland vor und bezeichnete ihn als "Repräsentanten" der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Auch dem deutschen "Staatsfernsehen" warf Erdogan vor, Terrororganisationen zu unterstützen und zudem Propaganda gegen das geplante Präsidialsystem in der Türkei zu machen.

"Welt"-Journalist Deniz Yücel sitzt in der Türkei als "Spion" in U-Haft. Foto: flickr.com/Metropolico.org

Merkel solidarisiert sich mit den Niederlanden

Wenige Stunden zuvor hatte sich Merkel im Streit um die unterbundenen Wahlkampfauftritte türkischer Minister in den Niederlanden unmissverständlich auf die Seite der Niederlande gestellt. Merkel sagte am Montag in München, sie lehne Nazi- Vergleiche türkischer Politiker ab, dies gelte auch für "befreundete Länder wie zum Beispiel die Niederlande".

Die niederländischen Behörden hatten am Wochenende Außenminister Mevlüt Cavusoglu die Einreise mit dem Flugzeug verweigert und die türkische Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya auf dem Landweg wieder in Richtung Deutschland ausgewiesen. Erdogan hatte daraufhin den Niederlanden wie auch zuvor den deutschen Behörden Nazi- Methoden vorgeworfen.

Video: AFP

Die deutsche Regierung wandte sich außerdem gegen Forderungen, deutsche Soldaten von der türkischen Luftwaffenbasis Incirlik abzuziehen. Die NS- Vergleiche führten "völlig in die Irre" und seien verharmlosend, sagte die Kanzlerin. "Gerade mit Blick auf die Niederlande, die so gelitten haben unter dem Nationalsozialismus, ist das völlig inakzeptabel." Deshalb hätten die Niederlande ihre "volle Unterstützung und Solidarität und insbesondere auch mein niederländischer Amtskollege Mark Rutte".

Proteste von Türken gegen die Niederlande Foto: The Associated Press

Auch Kurz unterstützt die Niederlande

Auch Außenminister Sebastian Kurz erklärte seine Solidarität mit den Niederlanden. In einem Telefonat mit dem niederländischen Außenminister Bert Koenders am Montag betonte Kurz seine Haltung zu türkischen Wahlkampfveranstaltungen in Österreich. "Die Polarisierung darf nicht nach Österreich getragen werden", erklärte er gegenüber Koenders, wie ein Sprecher des Außenministeriums am Montag berichtete.

Bundeskanzler Christian Kern hatte sich vor Kurzem für ein EU- weites Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker ausgesprochen. "Eine gemeinsame Vorgehensweise der EU, um solche Wahlkampfauftritte zu verhindern, wäre sinnvoll", sagte Kern der deutschen Wochenzeitung "Welt am Sonntag". "Damit nicht einzelne Länder wie Deutschland, in denen Auftritte untersagt werden, unter Druck der Türkei geraten."

Derzeit schickt Erdogan seine Minister zu Wahlkampfauftritten in EU- Staaten. Sie sollen bei dort lebenden Türken für das Verfassungsreferendum am 16. April werben, mit dem Erdogan seine Machtbefugnisse deutlich ausweiten will.