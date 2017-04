Erdogan vor Triumph: Klares Ja deutet sich an

Die Türkei hat heute über das neue Präsidialsystem von Machthaber Recep Tayyip Erdogan abgestimmt. Laut ersten Auszählungen von rund einem Viertel der Stimmen stimmten über 60 Prozent für Ja. Nach Angaben von CNN Türk erzielte das Ja- Lager in Istanbul 54 Prozent, in Ankara 61 Prozent. Nur in Izmir führte das Nein- Lager mit fast 63 Prozent. In der gesamten Türkei war das Verhältnis 61,2 Prozent Ja zu 38,7 Prozent Nein.