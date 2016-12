Erdogan schwört Rache für Anschläge in Istanbul

Ebenso wie Erdogan hat auch der türkische Innenminister Süleyman Soylu den Attentätern Rache geschworen. "Früher oder später werden wir unsere Vergeltung bekommen. Dieses Blut wird nicht ungesühnt bleiben, egal was der Preis, egal was die Kosten sind", erklärte Soylu am Sonntag. Der Innenminister warnte zugleich all jene, die den Attentätern in sozialen Medien ihre Sympathie und Unterstützung ausgesprochen hatten.

Foto: EPA

Foto: AFP

PKK- Splittergruppe TAK bekennt sich zu Anschlägen

Die TAK (Teyrebazen Azadiya Kurdistan, die Freiheitsfalken Kurdistans) bekannte sich zu den Anschlägen und erklärte am Sonntag, das türkische Volk sei nicht ihr primäres Ziel gewesen. Man wollte demnach auf die Gefangenschaft des PKK- Anführers Abdullah Öcalan und die türkischen Militäroperationen vor allem im Südosten des Landes aufmerksam machen. Solange diese anhielten, solle "niemand erwarten, ein geruhsames Leben in der Türkei führen zu können", hieß es in der Stellungnahme. Bei dem Doppelanschlag seien auch zwei ihrer Mitglieder getötet worden, erklärte die TAK weiter.

Staatstrauer in der gesamten Türkei

Am Sonntag hat in der gesamten Türkei am Sonntag Staatstrauer geherrscht, die Flaggen wehten auf Halbmast. Unter den 38 Getöteten sind laut Innenministerium 30 Polizisten, sieben Zivilisten und eine noch nicht identifizierte Person. Rund 160 Verletzte würden in Krankenhäusern behandelt.

In der Türkei herrschte nach den Anschlägen von Istanbul Staatstrauer. Foto: AP

Die beiden Sprengsätze detonierten am Samstagabend am Besiktas- Stadion etwa zwei Stunden nach Abpfiff des Spiels gegen Bursaspor. Soylu zufolge explodierte zunächst eine ferngezündete Autobombe an einem Sammelpunkt der Bereitschaftspolizei. Weniger als eine Minute später habe sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Er sei im Macka- Park, der gegenüber dem Stadion liegt, von Polizisten umzingelt gewesen.

Hunderte Kilogramm Sprengstoff in Autobombe

Der stellvertretende Regierungschef Numan Kurtulmus erklärte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, dass für die Autobombe zwischen 300 und 400 Kilogramm Sprengstoff verwendet worden seien. "Wo das Auto in die Luft gesprengt wurde, ist ein Graben entstanden, und das Auto gibt es nicht mehr", sagte Kurtulmus. "Es ist völlig zerstört worden. Es ist ein riesiger Krater entstanden."

Foto: EPA

Foto: AFP or licensors

In Österreich sprachen sowohl Bundeskanzler Christian Kern als auch Außenminister Sebastian Kurz den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus. Kern sprach von einem "feigen Terroranschlag", Kurz von einem "barbarischen Akt des Terrorismus'".

Foto: AP

Foto: EPA

Foto: AFP