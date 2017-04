Erdogan im Machtrausch und Trump gratuliert ihm

Nach dem umstrittenen Referendum ist es in der Türkei am Montagabend zu ersten Massenprotesten gekommen. In Istanbul gingen Tausende Menschen auf die Straßen, um gegen das Ergebnis sowie die damit einhergehende Machtausweitung von Präsident Recep Tayyip Erdogan zu demonstieren. Trotz internationaler Kritik, auch von seiten der OSZE- Wahlbeobachter gab es übrigens bereits einen prominenten Gratulanten: US- Präsident Donald Trump übermittelte Erdogan am Montag telefonisch seine Glückwünsche.