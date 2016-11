Erdogan: "EU- Beschluss hat für uns keinen Wert"

"Alleine dass das Europaparlament sich an so eine Abstimmung macht, ist Ausdruck dafür, dass es Terrororganisationen in Schutz nimmt und sich an deren Seite stellt", sagte Erdogan. Er kritisierte erneut, die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK könne in der EU ungehindert agieren.

"Keines der Versprechen wurde gehalten"

"Wir haben wiederholt klargemacht, dass wir europäische Werte mehr als manche EU- Länder achten, aber wir haben keine konkrete Unterstützung von westlichen Freunden gesehen", sagte Erdogan. "Keines der Versprechen wurde gehalten."

Debatte über Stopp der EU- Beitrittsgespräche

Im Vorfeld der Abstimmung im EU- Parlament zeichnete sich eine deutliche Mehrheit für eine Resolution ab, die wegen des Vorgehens der türkischen Regierung nach dem Putschversuch vom Juli ein Einfrieren der EU- Beitrittsgespräche fordert. Ein Votum des Parlaments ist für die EU- Kommission und die Mitgliedsstaaten allerdings nicht bindend. Nach dem Umsturzversuch wurden schon mehr als 110.000 Staatsbedienstete entlassen, mehrere Tausend wurden festgenommen.

"Kern und Kurz schlimmer als die Rechtsextremen"

Seit dem gescheiterten Putsch und der anschließenden Säuberungswelle sind auch die Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei mehr als angespannt. Jede kritische Äußerung seitens der Bundesregierung wird mit heftigen Gegenangriffen aus der Türkei beantwortet. An vorderster Front kämpft der türkische EU- Minister Ömer Celik, der Bundeskanzler Christian Kern und Außenminister Sebastian Kurz zuletzt als "schlimmer als rechtsextreme Politiker" bezeichnet hatte.