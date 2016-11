Erdogan droht mit Grenzöffnung für Flüchtlinge

Nach dem Votum des EU- Parlaments für ein Einfrieren der Beitrittsgespräche mit der Türkei hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit der Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge Richtung Europa gedroht. "Hören Sie mir zu. Wenn Sie noch weiter gehen, werden die Grenzen geöffnet, merken Sie sich das", sagte Erdogan am Freitag in einer Rede in Istanbul an die Adresse der EU.