Erdogan: "Dann werde ich einen Aufstand machen"

Der deutsche Justizminister Heiko Maas lehnt trotz der massiven Kritik am Nazi- Vergleich ein Einreiseverbot für Erdogan und andere Politiker des Landes ab. "Die Verhängung eines Einreiseverbots würde nichts verbessern", sagte Maas am Sonntagabend in der ARD- Sendung "Anne Will". Erdogan gehe es gar nicht mehr um Wahlkampf für das Referendum über eine Stärkung des Präsidialsystems in der Türkei. "Es geht ihm jetzt darum, zu provozieren. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht provozieren lassen", sagte Maas. Erdogan wolle so etwas wie eine nationale Front in der Türkei aufbauen gegen den Rest der Welt.

Foto: APA/AFP/OZAN KOSE, APA/AFP/ADEM ALTAN

Einige Stunden zuvor hatte Erdogan Deutschland als Reaktion auf das Auftrittsverbot von türkischen Ministern in Deutschland "Nazi- Praktiken" vorgeworfen. "Eure Praktiken unterscheiden sich nicht von den früheren Nazi- Praktiken", sagte der türkische Präsident mit Blick auf Deutschland am Sonntag in einer Rede in Istanbul. Er hätte gedacht, diese Zeit sei in Deutschland längst vorbei - "wir haben uns geirrt", fügte er hinzu.

Foto: AFP

Erdogan sprach in Istanbul vor Tausenden Anhängerinnen, die für ein "Ja" beim Verfassungsreferendum im April warben. Die Frauen versammelten sich in einer Sporthalle mit 12.500 Plätzen und schwenkten türkische Flaggen.

Foto: AFP

Foto: AFP

Zu der Kundgebung hatte die regierungstreue Frauen- und Demokratievereinigung (Kadem) aufgerufen. Deren Vize- Vorsitzende ist Erdogans jüngere Tochter Sümeyye Erdogan Bayraktar. Erdogan kam mit seiner Ehefrau Emine selbst zu der Kundgebung.

Foto: AFP

Foto: AFP

Vor Erdogans Nazi- Vergleich hatte auch der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci die Absage seiner Wahlkampfauftritte in Deutschland erneut kritisiert. "Es ist nicht möglich, das zu akzeptieren", sagte er vor seiner Abreise im westtürkischen Denizli.

Wirtschaftsminister Zeybekci will für Präsident Erdogans Verfassungsreform werben. Foto: AFP

Zeybekci trat am Sonntagabend Leverkusen und in einem Hotel in Köln auf. Zuvor waren zwei mit ihm geplante Veranstaltungen in Köln- Porz und Frechen abgesagt worden.

Um den Auftritt von türkischen Regierungspolitikern in Deutschland, die für ein "Ja" beim Referendum über ein Präsidialsystem in der Türkei werben wollen, gibt es seit Tagen Streit. Die deutsch- türkischen Beziehungen sind auch wegen des seit fast einer Woche in Untersuchungshaft sitzenden "Welt"- Journalisten Deniz Yücel angespannt. Erdogan hatte Yücel am Freitag als "deutschen Agenten" bezeichnet.

"Welt"-Journalist Deniz Yücel sitzt in der Türkei als "Spion" in U-Haft. Foto: flickr.com/Metropolico.org

Auch in Österreich diskutieren mittlerweile die Spitzen der Regierung über das brisante Thema Wahlkampfauftritte. So sprach sich Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) für ein EU- weites Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker aus. Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) hält diese Idee für illusorisch.