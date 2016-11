Erdbeben samt Tsunami- Warnung in Neuseeland

"Ein Tsunami ist möglich", erklärte der Zivilschutz am Sonntag. Die ersten Wellen seien möglicherweise nicht die stärksten, es könne über mehrere Stunden Flutwellen geben. "Gehen sie sofort zum nächsten höher gelegenen Punkt oder so weit landeinwärts, wie Sie können", hieß es in der Mitteilung. Zuvor hatte das Pazifische Tsunami- Warnzentrum keine Gefahr für die gesamte Pazifikregion gesehen.

Foto: CCTV

Nur Minuten nach Beginn des Bebens um 23.02 Uhr Ortszeit gab es auf Twitter die ersten Meldungen zu lesen. So hieß es in einem Tweet: "Das ganze Land dürfte jetzt wach sein." Andere sprachen von einem minutenlangen Beben, Bücher seien von den Regalen gefallen. "Es war furchteinflößend."

Viele Neuseeländer drückten ihre Sorge um ihre von dem Beben am meisten betroffenen Mitbürger in Christchurch aus.

Das Epizentrum lag 91 Kilometer nordöstlich von Christchurch, das mit mehr als 350.000 Einwohnern die größte Stadt der Südinsel Neuseelands ist. Sie hat seit 2010 mehr als 14.000 Erdstöße erlebt.

Neuseeland ist in den vergangenen Jahren immer wieder von Erdbeben betroffen gewesen. So wurden im Februar 2011 bei einem Erdbeben der Stärke 6,3 insgesamt 185 Menschen getötet. 10.000 Häuser wurden teilweise schwer beschädigt bzw. sogar zerstört. Ende August bzw. Anfang September dieses Jahres wurden in Neuseeland erneut mehrere schwere Erderschütterungen registriert.

Region eine der geologisch gefährlichsten der Welt

Neuseeland liegt am sogenannten "Ring of Fire" rund um den Pazifik. In dieser hufeisenförmigen Zone befindet sich etwa die Hälfte aller aktiven Vulkane weltweit. Das Gebiet reicht von der südamerikanischen Westküste über die Westküste der USA, Russland und Japan bis nach Südostasien und Neuseeland.

Längs des "Ring of Fire" treffen verschiedene Erdplatten aufeinander und es kommt zu Verschiebungen - die Folge sind Vulkanausbrüche, Erdbeben und Tsunamis. Die Region gilt als eine der geologisch gefährlichsten Zonen weltweit. Etwa 90 Prozent aller Erdbeben ereignen sich dort.