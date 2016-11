Erdbeben erschütterte El Salvador und Nicaragua

In El Salvador war das Beben vor allem in den Regionen Chalatenango, San Salvador, Cabanas und San Miguel zu spüren. Der salvadorianische Zivilschutz versetzte die Rettungskräfte in Alarmbereitschaft. Die Region liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der immer wieder von heftigen Erdbeben erschüttert wird. Das Beben war auch in Nicaraguas Hauptstadt Managua sowie im Nachbarland Costa Rica zu spüren. Zunächst gab es keine Berichte über Schäden oder Opfer.

Hurrikan über Nicaragua und Cost Rica

Nicaragua war bereits kurz zuvor von Hurrikan "Otto" erfasst worden. Der Wirbelsturm der Kategorie 2 traf mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 Kilometern pro Stunde die Karibikküste des Landes. Das Hurrikan- Zentrum erwartete, dass der Wirbelsturm über Nicaragua und Costa Rica hinwegziehen und in der Nacht auf Freitag die Pazifikküste erreichen werde. Dort wurde bereits Tropensturmwarnung gegeben.