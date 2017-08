Entgegen seinem eigenen Rat: Trump nimmt Urlaub

Trump ziehe sich auf sein Golfresort in New Jersey zurück, schrieb die "Los Angeles Times" am Donnerstag. Sein Büro versicherte, er werde von dort aus weiter hart arbeiten. US- Präsidenten nehmen sich zwar traditionell im August eine Auszeit, aber mehr als zwei Wochen Urlaub sind schon eher ungewöhnlich.

Freund des Golfspielens

Dabei ist dies nicht die einzige Pause, die Donald Trump einlegt: 13 von 28 Wochenenden in seiner Amtszeit hat er bereits auf seinen Golfplätzen in Florida und New Jersey verbracht. Und das, obwohl er im August 2011 noch zynisch getwittert hatte: "Barack Obama hat gestern Golf gespielt. Jetzt macht er 10 Tage Urlaub. Tolle Arbeitseinstellung."

Umbau im Weißen Haus

Trumps jetziger Auszug aus dem Weißen Haus ist immerhin auch einer Generalsanierung des Oval Office geschuldet. Ein neues Heizungssystem wird installiert, während der Bauarbeiten müssen der Präsident und seine Mitarbeiter das Gebäude verlassen. Die Umbauarbeiten wurden extra auf den ruhigeren August gelegt - für Trump also eine gute Gelegenheit für ein paar Runden Golf.