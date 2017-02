Emirat Dubai testet Prototyp einer Taxi- Drohne

Die von vier Elektromotoren angetriebene Taxi- Drohne könne einen Passagier befördern und in einer Höhe von bis zu 300 Metern eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern erreichen.

Foto: Associated Press

Flugzentrum am Boden überwacht den Flug

Der Insasse muss demnach lediglich das Ziel auswählen - und das wie ein Mini- Helikopter aussehende Fluggerät hebt in die gewünschte Richtung ab. Überwacht werde der Flug von einem Kontrollzentrum am Boden. Ein solches solle im Juli in Dubai eingerichtet werden, hieß es.

Foto: Associated Press

Dubai hat auch schon autonome Fahrzeuge getestet. Das Emirat will bis 2030 nach Angaben der Verkehrsbehörde ein Viertel seines Transportsystems autonom betreiben.