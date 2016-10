Eminem rappt in neuem Song gegen Donald Trump

"Ist es das, was ihr wollt?", fragt der Sänger in dem knapp achtminütigen Track. "Einen, der niemandem Rechenschaft schuldig ist? Eine großartige Idee." Eminem kündigte am Mittwoch (Ortszeit) in einem Tweet außerdem ein neues Album an.

Der Anti- Trump- Song von Eminem auf YouTube:

Der 44- jährige Sänger steht in einer Reihe anderer Künstler, die musikalisch gegen Trump mobilmachen. In dem Projekt "30 Days, 30 Songs" präsentieren derzeit Bands wie etwa R.E.M. Death Cab For Cutie und Franz Ferdinand jeden Tag einen neuen Anti- Trump- Song im Internet.