Ekelhaftester Polizist der USA gefeuert

Wie mehrere lokale Medien am Montag berichteten, hatte der Ex- Beamte bei seinem jüngsten Streich offenbar seine eigenen Kolleginnen im Visier, denn Luckhurst verrichtete seine Notdurft in der Damentoilette der Polizeistation, in der er arbeitete. Anschließend verteilte er die stinkende Substanz auf der Klobrille.

Der zweifelhafte Spaßvogel hatte bei dieser Aktion auch einen Komplizen. Da dieser unbescholten war, kam er mit einer vorübergehenden Suspendierung und einer Gehaltskürzung davon.

Sandwich mit Hundekot Obdachlosem geschenkt

Für Luckhurst jedoch ist der Polizeidienst Geschichte. Daran ist er selbst schuld, denn im Oktober 2016 wurde er nach einem ähnlichen Streich ebenfalls suspendiert, danach wieder eingestellt und vergab nun seine zweite Chance. Der erste "Scherz" im Oktober war noch viel abscheulicher. Damals schmierte er Hundekot zwischen zwei Brotscheiben und schenkte das Ekel- Sandwich einem unbekannten Obdachlosen. Der Fall flog auf, weil Luckhurst vor Kollegen damit prahlte ...