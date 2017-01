Einkaufszentrum eingestürzt: Helfer verschüttet

In der iranischen Hauptstadt Teheran ist am Donnerstag ein 17- stöckiges Einkaufszentrum nach einem Großbrand eingestürzt. Mindestens 20 Feuerwehrleute wurden laut offiziellen Angaben verschüttet. Die Zahl möglicher Todesopfer ist auch Stunden nach dem Einsturz unklar: Man gehe bei der Bergung sehr vorsichtig vor, um einen weiteren Brand oder gar eine Explosion zu vermeiden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Nachmittag.