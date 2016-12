Eine Flugstunde mit Bomber B- 2 kostet 122.000 

Der Tarnkappenbomber B- 2 kann über lange Distanzen fliegen und auch Atomwaffen tragen. Laut US- Verteidigungsministerium wolle man damit auch die Abschreckungsfähigkeit gegenüber Nordkorea ausweiten. Das Flugzeug ist für gegnerische Radarstationen so gut wie unsichtbar und kann sich damit unbemerkt in fremden Luftraum "einschleichen". Die meisten Einsätze werden von der US- Luftwaffenbasis Whiteman im Bundesstaat Missouri aus geflogen. Unterwegs werden die Maschinen in der Luft aufgetankt, um ihre bis zu 40 Stunden langen Missionen absolvieren zu können. Zwei bis drei Mann Besatzung genügen, um den Bomber zu steuern.

Nur 21 B- 2- Bomber wurden gebaut

Das Projekt wurde unter strengster Geheimhaltung in den 1970er- und 1980er- Jahren entwickelt und erst 1988 der Öffentlichkeit präsentiert. Für die erste Maschine gab die US Air Force im November 1987 zwei Milliarden US- Dollar aus. Insgesamt wurden nur 21 dieser Bomber gebaut. Die Gesamtkosten der Entwicklung sind nicht genau bekannt, werden aber auf 23 Milliarden US- Dollar (mehr als 21 Milliarden Euro) geschätzt.

Top- Speed 1000 km/h

Das US- Magazin "Foreign Policy" stellte unlängst ein Rechenbeispiel auf, welche enormen Kosten die Tarnkappenbomber allein bei Übungsflügen verursachen. Angenommen, zwei B- 2 seien mit Top- Speed von rund 1000 Stundenkilometern geflogen und hätten 10,3 Stunden pro Weg gebraucht, nicht eingerechnet die Zeit, in der Attrappen abgeworfen wurden: Das mache 20,6 Stunden Flugzeit mal zwei mit geschätzte Kosten von 5,56 Millionen US- Dollar (mehr als 5,2 Millionen Euro). Noch teurer werde der Einsatz dadurch, dass die Bomber hinterher 50 bis 60 Stunden lang gewartet werden müssen.