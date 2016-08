Ein Toter und Verletzte bei Explosion in Belgien

Bei einer starken Explosion in einem Sportzentrum in der belgischen Gemeinde Chimay sind in der Nacht auf Freitag ein Mitglied eines Laufklubs getötet und vier weitere Anwesende verletzt worden, zwei davon schwer. Das berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den Rettungsdienst. Die Ursache der Detonation ist noch unklar.