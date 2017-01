Ein Schuldspruch wühlt Israel auf wie selten zuvor

Elor Asaria wurde am Mittwoch des Totschlags schuldig gesprochen. Die Verkündung des Strafausmaßes wird innerhalb eines Monats erwartet. Dem jungen Mann drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Totschlag oder Selbstverteidigung?

Asaria sagte im Prozess aus, er habe befürchtet, dass der Palästinenser noch einen Sprengstoffgürtel unter seinem Mantel trage. Der Attentäter hatte zuvor einen anderen Soldaten mit einem Messer verletzt. Asarias Anwalt sagte, sein Mandant habe in Selbstverteidigung gehandelt. Die Richterin Maja Heller lehnte allerdings die entscheidenden Argumente der Verteidigung als unglaubwürdig ab und erklärte, der Attentäter sei "unnötigerweise" erschossen worden.

"Er hat nur dieses Land beschützt"

Vor dem Militärhauptquartier demonstrierten Hunderte Menschen teils agressiv für Asarias Freilassung. "Ich denke, man hat vergessen, was in diesem Fall passiert ist", sagte eine der Demonstrantinnen. "Jemand ist gekommen, um so viele Juden wie möglich zu töten." Man könne darüber reden, ob die Reaktion des Soldaten gut gewesen sei oder nicht, aber er dürfe deswegen nicht ins Gefängnis! Amir Levi, ein anderer Demonstrant, sagte: "Er hat als Soldat seinen Job gemacht und nur dieses Land beschützt."

Menschenrechtler werfen Israels Armee immer wieder vor, übertriebene Gewalt anzuwenden. Seit Beginn der Anschlagswelle vor mehr als einem Jahr sind 37 Israelis getötet worden, mehr als 250 Palästinenser kamen ums Leben - die meisten bei ihren eigenen Anschlägen. Die Armee betont, die Soldaten hätten strikte Anweisung, nur zu schießen, wenn ihr Leben in Gefahr sei. Unbestritten ist wohl, dass viele junge Soldaten durch die Anspannung bei Einsätzen in den besetzten Palästinensergebieten sowie bei der Terrorabwehr heillos überfordert sind.

Totschläger oder Volksheld?

Israels Generalstabschef Gadi Eisenkott hat das Verhalten des Angeklagten eindeutig verurteilt. Doch für viele rechtsgerichtete Israelis ist der junge Mann ein Volksheld. Auch Verteidigungsminister Avigdor Lieberman machte sich für den Soldaten stark. Erziehungsminister Naftali Benett von der ultrarechten Siedlerpartei forderte gar eine sofortige Begnadigung durch den Staatspräsidenten.

Laut Umfragen unterstützt eine klare Mehrheit der jüdischen Israelis diese Tötung als Selbstverteidigung. Am höchsten ist die Unterstützung mit 84 Prozent unter jungen Israelis, die in der Armee zu dienen haben.

Kommentar von Kurt Seinitz: Schuld ist die Politik

Dieser Prozess ging weit über individuelle Schuld hinaus. Schuld ist die Politik, die junge Menschen in solche verhängnisvollen Situationen zwingt. Sie vergiftet auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Israel muss für eine Sicherheitspolitik dieser Art immer mehr Abstriche an seinen Gründungsidealen machen.

