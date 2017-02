Dutzende deutsche Panzer in Litauen eingetroffen

Die Fahrzeuge waren zu Wochenbeginn auf dem Gelände der US- amerikanischen Streitkräfte im oberpfälzischen Grafenwöhr auf Eisenbahnwaggons verladen worden.

Foto: AP

Im Zuge der verstärkten NATO- Präsenz in Osteuropa führt Deutschland in Litauen ein multinationales NATO- Bataillon an. Dazu wurden rund 450 Bundeswehrsoldaten in den Baltenstaat verlegt. Das letzte Truppenkontingent sei dem Sprecher zufolge in dieser Woche in Rukla eingetroffen. Der "Aufwuchs" ist damit abgeschlossen, sagte er.

Foto: AP

Litauen und andere östliche NATO- Mitglieder sind wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine besorgt um ihre Sicherheit. Die NATO hatte deshalb bei ihrem Gipfel im Juli 2016 die Entsendung von je etwa 1000 Soldaten in die drei baltischen Staaten und Polen beschlossen.