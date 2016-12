Dutzende Afghanen aus Deutschland abgeschoben

Am Frankfurter Flughafen protestierten mehrere Hundert Demonstranten gegen die Abschiebung. Kritik kam auch von der Opposition und Nichtregierungsorganisationen wie Pro Asyl. Grünen- Fraktionschef Anton Hofreiter sprach von einem "unbarmherzigen Spiel" von Deutschlands Innenminister Thomas de Maiziere (CDU). Die Ärzteorganisation IPPNW hält die Maßnahme für unvereinbar mit der Achtung der Menschenrechte.

Der Flug am Mittwochabend soll laut Medienberichten der Anfang einer Reihe solcher Rückführungen sein. Für den Jänner ist offenbar bereits die nächste Maschine gechartert. Gegen die Abschiebungen hatte es in den vergangenen Wochen Proteste gegeben. Kritiker verweisen darauf, dass viele afghanische Regionen in Afghanistan als nicht sicher gälten und Rückkehrern vor Ort Repressalien drohten.

Protest gegen die Sammelabschiebung am Flughafen von Frankfurt Foto: APA/AFP/DANIEL ROLAND

Der Direktor der Internationalen Organisation für Migration (IOM), William Lacy, sagte dagegen der Zeitung "Die Welt", er halte die Rückführung von Afghanen in vielen Fällen für ausreichend sicher. Kurz vor dem Start des Flugzeugs setzte das deutsche Bundesverfassungsgericht wegen besonderer Umstände in einem Einzelfall die Abschiebung eines 29- jährigen Afghanen aus.

Abschiebungen: Zentrale Behörde in Berlin geplant

Für eine schnellere Rückführung abelehnter Asylwerber könnte es bald eine zentrale Behörde in Deutschland geben. Das Innenministerium in Berlin teilte in der Vorwoche mit, dass derzeit die Frage diskutiert werde, ob eine zentrale Stelle geschaffen werden solle, um Rückführungen effektiver zu gestalten.

Foto: APA/AFP/ULI DECK, AP

Die Zahl der neu in Deutschland gestellten Asylanträge sank im November auf 26.438. Gegenüber dem Oktober bedeutet dies einen Rückgang um 19 Prozent und gegenüber dem November des vergangenen Jahres um 54,3 Prozent, wie es aus den jüngsten Zahlen des Innenressorts hervorgeht. Einen gegenläufigen Trend gibt es allerdings bei den Anträgen vom Westbalkan, diese hätten zuletzt zahlenmäßig wieder zugenommen.