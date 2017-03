Duterte tobt: "Alle EU- Politiker aufhängen!"

Nach Ex- US- Präsident Barack Obama, dem Papst und der UNO hat der philippinische Präsident Rodrigo Duterte nun auch die EU- Parlamentarier wüst beschimpft, weil in Brüssel die hohe Zahl illegaler Tötungen im philippinischen Anti- Drogen- Kampf kritisiert wurde. "Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle aufhängen! Ihr Verrückten, ihr Hurensöhne. Kümmert euch um eure eigenen Sachen", polterte Duterte bei einem Besuch in Myanmar in Richtung EU- Parlament.