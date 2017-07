Dubai: Rettung behandelt ausschließlich Frauen

"Patientinnen sind - gerade in diesem Land - sicher zurückhaltender, wenn das medizinische Personal aus Männern besteht", hielt die ursprünglich aus den Philippinen kommende Ärztin Maria Lagbes gegenüber der Nachrichtenagentur AFP fest. Ein rein aus Frauen bestehendes Team könne eine viel bessere medizinische Versorgung sicherstellen. Die Mitarbeiter würden sich untereinander als "Schwestern" ansprechen und auch die Patientinnen würden mit dieser Bezeichnung tituliert. Alleine dadurch entstehe bereits eine Wohlfühlatmosphäre.

Ausweitung wird angedacht

Das Projekt wird vom Staat unterstützt und läuft seit mittlerweile drei Wochen. In dieser Zeit habe es 25 Einsätze gegeben, wobei die "Pink Ambulance" vorerst aber nur zwölf Stunden am Tag im Einsatz stehe. Sollte weiterhin genug Nachfrage für den Rettungsdienst bestehen, so werde auch über eine Ausweitung nachgedacht.

Seit zehn Jahren gibt es in dem Emirat am Golf bereits ein ähnliches Projekt: Taxis, die von Frauen gefahren werden und nur Frauen und ihre Kinder mitnehmen. Diese Beförderungsmethode ist sehr beliebt.