Drogen und Alkohol im Blut des Orly- Angreifers

Ermittler halten einen islamistischen Hintergrund der Taten für wahrscheinlich. Bei seiner Autopsie seien Cannabis und Kokain gefunden worden, außerdem habe er Alkohol in der Konzentration von 0,93 Gramm pro Liter im Blut gehabt, hieß es in Justizkreisen. In Frankreich gilt man ab 0,5 Gramm als fahruntüchtig.

Foto: AFP

Mit einem Großaufgebot durchsuchte die Polizei die Wohnung des Angreifers. Foto: AFP

Den Justizkreisen zufolge war der Mann wegen Drogendelikten und Diebstahls mehrmals im Gefängnis gewesen. Während einer Haftstrafe wegen Drogenschmuggels vor einigen Jahren habe er sich religiös radikalisiert.

Der Vorort Garges-lès-Gonesse, wo der Orly-Angreifer lebte. Foto: AFP

Verstärkte Kontrollen am Flughafen Paris-Orly einen Tag nach dem Angriff. Foto: AP