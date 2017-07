Dreier im Zeugnis: Bub flüchtet im Zug nach Basel

Wie die Bundespolizei gegenüber dem "Spiegel" berichtete, war der Bub am Freitagabend zunächst mit dem Zug von Schleswig nach Hamburg gefahren. Von dort ging es weiter nach Basel. Die Eltern hatten ihren Sohn inzwischen schon als vermisst gemeldet.

Schaffner wurde misstrauisch und alarmierte die Polizei

Obwohl er eine gültige Fahrkarte hatte, wurde der Schaffner bei der Kontrolle misstrauisch und alarmierte die Bundespolizei in Lörrach an der deutschen Grenze zur Schweiz. Als der Zug gegen 23 Uhr in Basel ankam, wurde der Bub von den Beamten in Empfang genommen. In einem Jugendheim wartete der Bub am Tag darauf geduldig auf seinen Vater. Es ging ihm dabei gut, und er war sich bewusst, was er gemacht hatte, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

Schleswig - Basel: 950 Kilometer Distanz

Wie der Bub die abenteuerliche Tour genau geschafft hatte, konnte die Sprecherin nicht sagen. Auch nicht, warum der Bub ausgerechnet nach Basel wollte. Am Samstagnachmittag traf dann der Vater in Lörrach ein und nahm seinen Sohn in Empfang. Die Bahnfahrt aus Schleswig- Holstein in die Schweizer Stadt dauerte rund zehn Stunden, die Distanz beträgt rund 950 Kilometer.