Drei Viertel der US- Amerikaner misstrauen Trump

US- Präsident Donald Trump wirft kritischen Medien gerne die Verbreitung angeblicher "Fake News" vor - doch umgekehrt zweifeln offenbar die meisten US- Amerikaner am Wahrheitsgehalt seiner eigenen Verlautbarungen. Drei Viertel von ihnen misstrauen den meisten Mitteilungen des Weißen Hauses, wie aus einer in der Nacht auf Dienstag veröffentlichten Umfrage hervorgeht.