Drei Verletzte bei Schüssen in Züricher Moschee

Bei einer Schießerei in einem muslimischen Gebetszentrum in der Züricher Innenstadt sind am Montagabend drei Männer im Alter zwischen 30 und 56 Jahren verletzt worden - zwei davon schwer. Mit der Tat wird ein wenig später nahe des Tatorts gefundener Toter in Verbindung gebracht. Die Leiche des Mannes wurde laut Angaben der Polizei an einem Fluss unter einer Brücke gefunden.