Drei Terrorverdächtige in Berlin verhaftet

Nach Informationen des Blattes ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Die Männer sollen enge Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien und Irak gehabt haben. Die Polizei bestätigte einen Zusammenhang mit dem IS zunächst nicht. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne in Deutschland sollen dem Zeitungsbericht zufolge nicht vorliegen.

Nach Informationen des Blattes wurde auch die "Fussilet"- Moschee in Berlin- Moabit durchsucht, wo die Männer verkehrt haben sollen. Der Berliner Weihnachtsmarkt- Attentäter Anis Amri war in diesem Moschee- Verein ein- und ausgegangen. Auch unmittelbar vor dem Terroranschlag am 19. Dezember war er dort von einer Überwachungskamera gefilmt worden.