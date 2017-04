Drahtzieher des Istanbul- Anschlags getötet

Amtlichen Angaben zufolge handelt es sich bei dem Toten um Abdurachmon Usbeki. Er soll ein enger Vertrauter von IS- Anführer Abu Bakr al- Bagdadi gewesen sein. Als solcher habe er dabei geholfen, Zellen ausländischer Kämpfer aufzubauen und den Angriff in Istanbul zu planen.

Usbeki soll am 6. April in Majadin getötet worden sein. Die Stadt liegt am Euphratufer in der Nähe von Deir Essor im Osten Syriens. Das Gebiet wird regelmäßig von der US- geführten Anti- IS- Koalition aus der Luft bombardiert.

39 Menschen in Nachtclub erschossen

In der Silvesternacht hatte ein bewaffneter Mann das "Reina" gestürmt und in dem eleganten Nachtclub am Bosporus- Ufer 39 Menschen erschossen. Zu dem Anschlag bekannte sich der IS. Zwei Wochen später wurde der Usbeke Abdulkadir Mascharipow in einer Wohnung im Stadtviertel Esenyurt am Westrand von Istanbul als der mutmaßliche Attentäter festgenommen.