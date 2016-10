DNA- Spur von Neonazi Böhnhardt am Fundort entdeckt

Spektakuläre Wende im Fall Peggy K. in Deutschland? Am Fundort der Leiche des 2001 verschwundenen und getöteten Mädchens sind DNA- Spuren des mutmaßlichen NSU- Terroristen Uwe Böhnhardt gefunden worden. Das teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bayreuth am Donnerstagabend mit.