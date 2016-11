Disneyland Paris im Visier von Terroristen

Französische Ermittler haben offenbar einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag auf mehrere Ziele in Paris vereitelt - darunter auch auf den Freizeitpark Disneyland. Wie französische Medien am Donnerstagabend berichteten, habe man bei fünf verdächtigen Personen, die am Wochenende in Marseille und Straßburg verhaftet worden waren, entsprechende Pläne gefunden. Einige der Männer seien zuvor aus den Kriegsgebieten in Syrien zurückgekehrt.