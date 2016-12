Die Welt begrüßt das Jahr 2017 ausgelassen

Schon Stunden vor dem Jahreswechsel hatten sich in Sydney bei Temperaturen von mehr als 20 Grad Hunderttausende Menschen am Hafen versammelt. Um 21 Uhr Ortszeit gab es bereits ein erstes Feuerwerk - damit Kinder feiern konnten, ohne bis Mitternacht aufbleiben zu müssen. Zu Ehren des 2016 gestorbenen US- Popstars Prince regnete es dabei zu den Klängen seines Songs "Purple Rain" lila Raketen.

Um Mitternacht bildeten dann Feuerwerkskörper zu Ehren des ebenfalls 2016 gestorbenen britischen Popstars David Bowie unter anderem die Formen von roten Raumschiffen und des Planeten Saturn. Dabei ertönte sein Song "Space Oddity".

Mehr als 100.000 Raketen abgefeuert

Weltweit wurden die Feierlichkeiten in Sydney sogar von rund einer Milliarde Menschen verfolgt, da das Event erstmals live via Facebook und YouTube übertragen wurden. Die mehr als 100.000 Feuerwerkskörper, die in die Luft geschossen wurden, haben einen Wert von umgerechnet rund 4,8 Millionen Euro. Die Organisatoren hatten im Vorfeld das größte Spektakel aller Zeiten versprochen.

Ruhige Feierlichkeiten in China

China hat das Jahr 2017 hingegen ruhig und ohne großes Feuerwerk begrüßt. Der 1. Jänner ist zwar auch in der Volksrepublik ein Feiertag, nach dem traditionellen Mondkalender beginnt das neue Jahr dort aber erst am 28. Jänner. Dann wird das Jahr des Affen durch das Jahr des Hahns abgelöst, viele Menschen reisen in ihre Heimatgemeinden und feiern dort ausgelassen und mit viel Feuerwerk. Silvester wird dagegen meist nur von jungen Leuten in den Großstädten gefeiert.

In Peking organisierten zwar auch in diesem Jahr Clubs und Bars kleinere Partys. Bei dichtem Smog und "gefährlichen" Luftwerten gingen viele Leute aber lieber erst gar nicht vor die Tür. Große Feiern gab es wegen Sicherheitsbedenken nicht. Die Polizei riet dazu, Menschenmengen zu meiden. Bei einer Massenpanik an der Uferpromenade von Shanghai waren kurz vor Mitternacht am Silvesterabend vor zwei Jahren 36 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei hatte später eingeräumt, von dem großen Andrang an Menschen völlig überrascht worden zu sein.