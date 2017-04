Die USA kürzen ihre Zahlungen an die UNO

Die USA haben in der Nacht von Montag auf Dienstag bekannt gegeben, dass sie ihre Zahlungen an den Bevölkerungsfonds der UNO einstellen werden. Der Fonds, der seit fast 50 Jahren Bevölkerungsprogramme in mehr als 150 Ländern finanziert, unterstütze Programme für erzwungene Abtreibungen und Sterilisationen, erklärte das US- Außenministerium.