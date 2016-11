Die US- Wahlnacht live auf krone.at

D

22.53 Uhr: CNN kündigt erste Hochrechnungen in wenigen Minuten an

Der US- Sender wird in wenigen Minuten erste Ergebnisse von Nachwahlbefragungen veröffentlichen.

Wegen mehrerer Zeitzonen in den USA schließen die Wahllokale zeitversetzt in der Nacht auf Mittwoch (MEZ). In Indiana und einem Teil Kentuckys können die Wähler bis um 0 Uhr mitteleuropäischer Zeit wählen. Zwischen 1 und 4 Uhr MEZ schließen die Wahllokale in vielen Staaten der Ostküste, des Südens und des Mittelwestens. In Kalifornien und Oregon sowie auf Hawaii ist die Wahl um 5 Uhr MEZ beendet. Ganz zum Schluss kommt Alaska um 6 Uhr MEZ.

Hillary Clinton oder Donald Trump?

Wenn wir am Mittwoch aufwachen, könnten die USA bereits ihre erste Staatschefin gewählt haben. Die 68- jährige Ehefrau von Ex- Präsident Bill Clinton lag zuletzt in allen Umfragen vorne. Ihr Vizepräsident soll Tim Kaine werden, ein Senator aus Virginia. Für die Republikaner tritt der New Yorker Milliardär Donald Trump (70) an. Er hat bisher noch kein politisches Amt bekleidet. Sein Vizepräsident soll Mike Pence werden - der 57- Jährige ist Gouverneur im Bundesstaat Indiana.

Was sind die zentralen Positionen der Kandidaten?

Clinton würde einen Großteil der Politik von Amtsinhaber Barack Obama weiterführen. Sie stünde für eine weitere internationale Vernetzung der USA. Sie will gegen den Klimawandel vorgehen, die Waffenschwemme in Amerika eingrenzen und das Recht auf Abtreibung nicht beschneiden. Trump will die Außen- und Verteidigungspolitik ausschließlich an US- Interessen ausrichten, Motto: "Amerika zuerst". Er will Einwanderung durch eine Mauer an der mexikanischen Grenze bekämpfen, die Gesundheitsvorsorge "Obamacare" abschaffen, internationale Handelsabkommen kündigen und das Waffenrecht in den USA nicht antasten.

Welche Staaten sind besonders umkämpft?

Während die Demokraten an den Küsten und die Republikaner im Süden und im mittleren Westen der USA Hochburgen haben, sind die Mehrheiten vor allem in den "Battleground States" oder "Swing States" relativ unsicher. Dazu gehören Florida, North Carolina, Ohio, Indiana, Missouri, North Dakota und Montana. Allerdings liegt Clinton fast überall vorne. Das gilt auch für die traditionell eher umkämpften Staaten Virginia, Pennsylvania, Colorado, New Mexico und Nevada.

Das Wahlsystem der Vereinigten Staaten

Das Volk entscheidet nur indirekt über den Präsidenten. Nach der Wahl müssen zunächst 538 Wahlmänner aus den Bundesstaaten und dem "District of Columbia" mit der Bundeshauptstadt Washington ihr Votum abgeben. Die Mitglieder dieses "Electoral College" richten sich dabei nach der Entscheidung der Wähler in ihrem Bundesstaat. Mindestens 270 Wahlmänner- Stimmen sind nötig, um Präsident zu werden.

Wann beginnt die Amtszeit des neuen Präsidenten?

41 Tage nach der Wahl, das ist in diesem Jahr der 19. Dezember, wählen die Mitglieder des "Electoral College" Präsident und Vize. Am 6. Jänner 2017 zählt der Kongress aus und verkündet offiziell das Ergebnis der Wahl. Der neue Präsident legt seinen Amtseid am 20. Jänner um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr MEZ) ab.

Trump, der Anti- Politiker

Selten haben zwei Anwärter auf das mächtigste Staatsamt der Welt so sehr polarisiert wie Clinton und Trump. Die demokratische Kandidatin und ihr republikanischer Rivale lieferten sich im Wahlkampf eine beispiellose Schlammschlacht. Donald Trump bestieg den Wahlkampfzug mit dem Versprechen, es anders zu machen als alle anderen, der Anti- Politiker zu sein - und er hielt Wort.

Der Immobilienmilliardär aus New York mischte das politische Washington auf wie kaum jemand vor ihm. Er setzte sich im Vorwahlkampf gegen 16 republikanische Mitbewerber durch, füllte Hallen und Stadien, war omnipräsent in sozialen Medien und auf klassischen TV- Kanälen. Trump pöbelte, log und teilte aus. Er ging immer aufs Ganze, gab alles, machte keine halben Sachen - seine Anhänger lieben ihn dafür, andere fassen sich an den Kopf. Der Demagoge und Populist wurde zum Outlaw, zum Geächteten der US- Politik, kaum im Zaum zu halten von seiner eigenen Partei, von der halben Welt verspottet und gefürchtet zugleich.

Hier im Video: So hart war der US- Wahlkampf

Clinton und das verhasste Establishment

Clinton ist für viele das geringere Übel, sie ist aber ebenfalls nicht sehr beliebt. Die 68- Jährige bietet eine endlose Projektionsfläche negativer Eigenschaften: korrupt, hinterhältig, betrügerisch. Bei Mitstreitern gilt sie als ein wenig arrogant. Ehemalige Mitarbeiter aus dem Außenministerium beschreiben sie als herrische Person, in ihrem Arbeitseifer und Perfektionsdrang soll sie manchmal auch ungerecht und beratungsresistent sein. Für viele verkörpert Clinton gemeinsam mit ihrem Ehemann das verhasste, von Großkonzernen beeinflusste politische Establishment.

Zudem blieben aus der Amtszeit Hillary Clintons als Außenministerin vor allem zwei Dinge hängen: Ihr wurde der Angriff auf das US- Konsulat im libyschen Bengasi mit vier Toten angelastet, zudem wurde sie heftig kritisiert, weil sie dienstliche E- Mails über einen ungesicherten Privatserver verschickte. Das FBI ermittelte in der Sache, stellte aber keine strafbare Handlung oder Absicht fest. Bei vielen blieb aber das Bild hängen, dass Clinton eine Politikerin ist, die etwas zu verbergen hat ...